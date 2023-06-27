Знаменитость, которая в марте объявила о беременности, ждет мальчика. О поле будущего ребенка актриси сообщил человек из близкого окружения. Также стало известно, где Линдси будет рожать.
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Где актриса планирует родить малыша
Учитывая, что Линдси Логан вместе с мужчем длительное время живут в Дубае, женщина хочет рожать там. Кроме того, родные актрисы также планируют приехать, чтобы поддержать женщину перед родами.
Мать Линдсей, Дина, будет рядом с ней в Дубае во время родов. И некоторые из братьев и сестер Линдси также приедут из–за границы, чтобы встретить своего нового племянника,
– отметил инсайдер.
Отметим, актриса и ее любимый пока не прокомментировали пол будущего ребенка.
Знаменитости, недавно ставшие родителями:
- Украинский писатель Андрей Любка во второй раз стал отцом дочери. Девочку назвали Ярина.
- Участница "Холостяка-11" Лиза Крутикова родила сына, которого зовут Дэни.
- Танцовщик Максим Чмерковский и его жена Пета Маргатройд стали родителями во второй раз. Пока пара не рассекречивают пол и имя ребенка. Супруги также воспитывают 6-летнего сына Шая.
- Голливудский актер и режиссер Аль Пачино, которому уже 83 года, в четвертый раз стал отцом. Его возлюбленная Нур Альфалла родила ему сина.
- Принцесса Евгения снова стала мамой. Женщина родила мальчика, которого окрестили Эрнест.
- Снайперша Евгения Эмеральд также стала мамой во второй раз. У них с мужем Евгением родилась дочь.