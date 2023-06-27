Знаменитость, которая в марте объявила о беременности, ждет мальчика. О поле будущего ребенка актриси сообщил человек из близкого окружения. Также стало известно, где Линдси будет рожать.

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Где актриса планирует родить малыша

Учитывая, что Линдси Логан вместе с мужчем длительное время живут в Дубае, женщина хочет рожать там. Кроме того, родные актрисы также планируют приехать, чтобы поддержать женщину перед родами.

Мать Линдсей, Дина, будет рядом с ней в Дубае во время родов. И некоторые из братьев и сестер Линдси также приедут из–за границы, чтобы встретить своего нового племянника,

– отметил инсайдер.

Отметим, актриса и ее любимый пока не прокомментировали пол будущего ребенка.

Знаменитости, недавно ставшие родителями: