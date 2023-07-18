Для Линдси и ее мужа – арабского финансиста Бадера Шаммаса этот ребенок очень долгожданный и желанный. Весной актриса рассказала о беременности и призналась, что чувствует себя очень счастливой.

Не упустите Спустя 3 месяца после родов: снайперша Евгения Эмеральд рассекретила редкое имя дочери

Линдси Логан родила первенца

Менеджер актрисы сообщил, что роды состоялись в Дубае, где Линдси вместе с любимым живет уже продолжительное время. Сейчас новоиспеченная мама прекрасно чувствует себя, а муж постоянно рядом с ней и малышом.

Семья на седьмом небе от счастья,

– сообщил представитель Логан.

Также супруги рассекретили имя сына. Мальчика назвали очень необычно – Луай, что в переводе с арабского означает "защитник". Однако пока в сети нет фотографий малыша, поэтому поклонники нетерпеливо ждут, когда звездная мамочка покажет своего первенца.

Брак Линдси Логан и Бадера Шаммаса

Пара обручилась в ноябре 2021 года, а до этого около года встречалась. В следующем году летом влюбленные сыграли тайную свадьбу. Поскольку финансист работает в Дубае, то именно там сейчас проживают супруги.

Вероятно, на съемки Линдси ездит в США, поскольку в конце 2022 сыграла главную роль в рождественском фильме Netflix.