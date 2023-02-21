Лілія Ребрик згадала останні дні до вторгнення: "Страшенна тривога і неспокій"

Українська ведуча Лілія Ребрик за кілька днів до річниці повномасштабного вторгнення пригадала минулий рік та останні миті до 24 лютого. Вона зізналась, що тоді було нелегко на душі.

Українська акторка та ведуча Лілія Ребрик поділилась дописом, в якому згадала останні дні перед великою війною. Зірка зізналась, що ці моменти розбирає на молекули.

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Лілія Ребрик згадала дні до війни

Акторка пригадала, що за 4 дні до – грала "Ін'єкцію безсмертя", потім дублювала мультфільм, увесь тиждень перебувала в ефірі ранкового шоу, а за день грала комедію.

Що було в ті дні у мене на душі? Страшенна тривога, страх війни, такий неспокій. 23 лютого 2022 року я відефірила у "Ранку з Україною". З'їздила обійняти своїх – в ті дні мені особливо міцно хотілося бути поруч, щоб всі – ось тут, на витягнутій руці,

– згадала Лілія Ребрик.

Акторка зіграла на сцені і ввечері. Вона поділилась, що сцена її розслабляє, змушує сконцентруватись і позбутися зайвих думок. Вечір 23 лютого Лілія Ребрик пам'ятає до деталей.

"А після я сіла в машину, в мене було багато квітів і вже так пахло весною. Ще допізна обирали меблі для нашого будинку мрії. Нового, який ми купили напередодні… Заїдали полуницею, яку купили взимку в супермаркеті (чомусь так хотілося чогось шкідливого) і шампанським. Відтепер шампанське і полуниця – для мене смак миру назавжди. Я знаю, як святкуватиму перемогу. Але тоді так тяжко на душі було. І за 5 годин вже почалась велика війна".



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

, Лілія Ребрик у листопаді 2021 року придбала будинок. До великої війни акторка з чоловіком працювала над дизайном та починала робити ремонт. Однак після 24 лютого їхні плани зруйнувались – наразі зірка не знає , коли повернеться до нового дому.

"Не стану розповідати про найстрашніший день – 24 лютого. За великим рахунком він більш-менш був схожий у кожного українця. І кожному – викарбується в пам'яті назавжди. Але я хочу, щоб ми пригадали той останній день перед великою війною", – підсумувала акторка.