Після публічного розриву з Русланом Ханумаком Аліна Шаманська потроху обживається у США. Якщо минулого тижня вона знайшла на смітнику телевізор за 4,5 тисячі доларів, то тепер показала своїх українських друзів у Сан-Дієго. Серед них, на диво, переможець "Холостячки" та колишній Ксенії Мішиної Олександр Еллерт.

Читайте також Ксенія Мішина показала гламурну фотосесію у Франції: її розкритикували та відправили у Херсон

Аліна Шаманська зустрілася з Еллертом у США

Аліна Шаманська повезла сина Артура на день народження друга, а зустріла на святкуванні Олександра Еллерта. Схоже, саме він допоміг блогерці знайти житло в місті Ньюпорт-Біч, але вдав з себе її фаната.

Я так переживав, щоб ви знайшли квартиру, така бідненька. Ви просто молодець. Дайте я вас обійму,

– сказав Еллерт на камеру.

"Слухайте, це ви допомагали мені шукати квартиру? Дякую, що в мене такі підписники, такі щирі люди, які реально допомагають, підтримують фізично навіть у пошуку квартири", – прокоментувала Аліна Шаманська, яка насправді давно з ним знайома.

Відчуття, що побувала вдома в Києві у цей вечір,

– зізналася блогерка у сторіс.

Аліна Шаманська з Еллертом у США / Фото з інстаграму блогерки

Аліна Шаманська з Еллертом і друзями у США / Фото з інстаграму блогерки

Чому Олександр Еллерт у США

Зауважимо, колишній Мішиної Еллерт стверджує, що вже втретє офіційно виїхав з України у США. Там він знімає ютуб-шоу "Гоу, дізнаємось" про росіян в Америці, але звертається й до українців. Комік наголошує, що американці нам нічого не винні, тож за будь-яку допомогу потрібно бути вдячними.

Шановні українці, а саме виїхавші. Від того, як ви себе поводите за кордоном, складається враження про всіх українців, а всі не такі, як ви. Трохи коней пригальмуйте, вам нічого не винні. Допомога – це не зобов'язання, це щире бажання. Не відбивайте його у людей своїм хамством і нахабством,

– написав Олександр Еллерт в інстаграмі.

Нагадаємо, ще у серпні гумориста критикували за поїздку в Каліфорнію. Тоді він жартував, що виїхати у США йому допоміг президент Зеленський, з початку каденції якого він "не платить за комуналку, порушує швидкісний режим, безплатно їсть у всіх ресторанах" і так далі.

Зараз же Еллерту пишуть таке: