Лілія Ребрик захопила яскравим образом у червоному вбранні: фото

Відома українська телеведуча Лілія Ребрик поділилась з прихильниками новим варіантом літнього образу. Вона одягнула червону смугасту сорочку та мінішорти.

Успішна українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик добре знається на трендах, а тому часто ділиться яскравими та вдалими образами з прихильницями. Днями вона оприлюднила нову світлину на особистій сторінці.

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Образ Лілії Ребрик

Телезірка зробила світлину на відпочинку. Вона сиділа на траві та дивилась вдалечінь. Для нового літнього аутфіту Лілія Ребрик обрала білий топ, поверх якого накинула червону смугасту сорочку й зав'язала її на талії.

Також акторка одягнула персикові мінішорти й поєднала вбрання з білими босоніжками на пласкій підошві. Лаконічний, але стильний образ доповнювали золотисті сережки.

Лілія Ребрик вклала волосся ніжними хвилями та зібрала його ззаду. На обличчі знаменитість зробила макіяж. Вона підкреслила очі стрілками й нафарбувала губи рожевою помадою.



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму зірки

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