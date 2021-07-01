Світлана Тарабарова є однією з найпопулярніших артисток у вітчизняному шоу-бізнесі. Вона вміло поєднує роботу та особисте життя, є прикладом чудової матусі.

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Також виконавиця часто позує в різноманітних фотосесіях і хизується стрункою фігурою. Вона має бездоганний смак в одязі й обожнює виглядати яскраво.

Вишуканий look Світлани Тарабарової

Співачка постала перед об'єктивом у розкішній зйомці, яка відбулася в Жовтневому палаці, що в Києві. Світлана Тарабарова зображена на знімках у вишуканій сукні молочного кольору. Сукня була короткою, проте ззаду мала довгий красивий шлейф з атласної тканини. Верх був задекорований ніжним мереживом, особливої елегантності додавали довгі сітчасті рукавиці.

Такий look знаменитість поєднала з прозорими босоніжками на високих підборах. Руде волосся зірка вклала рівно, а на обличчі зробила виразний макіяж: білі тіні та чорні стрілки нанесла на повіки, а губи нафарбувала коричневою помадою.

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В дописі вона поділилася приємними спогадами: "Мурахи пробігли по шкірі, коли ми увійшли до величної зали Жовтневого Палацу. Згадала "Світлий концерт", який відбувся в жовтні 2015 року. Пам'ятаю, як шалено хвилювалася перед виходом на сцену. А потім побачила вас і хвилювання, як рукою зняло. Як разом співали зі сльозами на очах "Повертайся Живим", як хлопець освідчився дівчині під час пісні "Мы верим в любовь". Ці моменти назавжди залишилися у моєму серці.

Ніколи не знаєш, що стане важливим для тебе, надихатиме ще довгі роки. Тому треба максимально бути в моменті й насолоджуватися життям тут і зараз", – наголосила Тарабарова.