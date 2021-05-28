Лілія Ребрик захопила романтичним фото з чоловіком

Успішна українська телеведуча Лілія Ребрик поділилась з прихильниками новими фото. Вона показала чарівні знімки з чоловіком Андрієм Диким.

Лілія Ребрик опублікувала нові світлини на особистій сторінці в інстаграмі. Разом з чоловіком Андрієм Диким телеведуча влаштувала романтичну вечерю в одному із закладів міста.

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Фото Лілії Ребрик з чоловіком

Відома українська телеведуча й акторка позувала в ніжних обіймах чоловіка. Вона постала перед камерою в чорному атласному топі з перлинами. Його Лілія Ребрик поєднала з рожевим костюмом з легкої тканини, що складався з широких штанів та блузки.

Стильний образ зірка доповнила лаконічним аксесуаром на шиї. Вона зібрала волосся в акуратний пучок ззаду та випустила чубчик. На обличчі Лілія Ребрик зробила ніжний макіяж з акцентом на губах.

Зазначимо, що дуже схоже вбрання обрав Андрій Дикий, тож подружжя виглядало особливо романтично.



Лілія Ребрик з чоловіком / Фото з інстаграму зірки



Лілія Ребрик з чоловіком / Фото з інстаграму зірки

Чарівні образи Лілії Ребрик