Лилия Ребрик опубликовала новые фотографии на личной странице в инстаграме. Вместе с мужем Андреем Диким телеведущая устроила романтический ужин в одном из заведений города.

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Фото Лилии Ребрик с мужем

Известная украинская телеведущая и актриса позировала в нежных объятиях мужа. Она предстала перед камерой в черном атласном топе с жемчужинами. Его Лилия Ребрик соединила с розовым костюмом из легкой ткани, который состоит из широких брюк и блузки.

Стильный образ звезда дополнила лаконичным аксессуаром на шее. Она собрала волосы в аккуратный пучок сзади и выпустила челку. На лице Лилия Ребрик сделала нежный макияж с акцентом на губах.

Отметим, что очень похожий наряд выбрал Андрей Дикий, поэтому супруги выглядели особенно романтично.



Лилия Ребрик с мужем / Фото из инстаграма звезды



Лилия Ребрик с мужем / Фото из инстаграма звезды

Очаровательные образы Лилии Ребрик