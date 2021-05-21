20 травня, у День вишиванки, відбулася ювілейна церемонія нагородження переможців Національної премії ім. Т.Г. Шевченка. Вже 60 років поспіль нею нагороджуються людей, які творять українську культурну історію.

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Вишуканий look Лілії Ребрик

Ведучою урочистого заходу стала Лілія Ребрик. Для важливої події вона обрала довгу вишивану сукню. Вбрання складалося з бежевої підкладки, поверх якої була молочна сітчаста тканина, вишита неймовірно красивими орнаментами.

Сукня була без рукавів та мала красивий пояс на талії, що підкреслив витончену фігуру знаменитості. Розкішне вбрання Лілія поєднала зі взуттям на підборах.

Волосся ведуча вклала у неймовірно красиві локони, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і червоною помадою на губах. Серед прикрас аутфіт довершили довгі вишукані сережки.

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У коментарях ведучу, як завжди засипали компліментами.