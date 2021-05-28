Успішна українська телеведуча Маша Єфросиніна активно відпочиває в Мексиці. Зокрема, вона з чоловіком Тимуром їздила на екскурсію до музею, а потім до готелю Azulik, який розташований в тропічних джунглях. Зірка зізналась, що досі перебуває під враженнями.

Цікаво MamaRika показала вагітний животик у трендових сукнях: стильні фото

Фото Маші Єфросиніної з Мексики

Зірка зробила знімки після прогулянки та екскурсії. Вона позувала в ніжних обіймах чоловіка Тимура. Маша Єфросиніна постала перед об'єктивом у синій довгій сукні з білою вишивкою, невеликим вирізом і об'ємними рукавами.

Телеведуча доповнила аутфіт солом'яною сумочкою, намистом на шиї й сережками-підвісками. Вона зібрала волосся у низький хвіст. Знаменитість не наносила на обличчя макіяж, а тому похизувалась натуральною вродою.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Прихильники поділилися враженнями від нових світлин телезірки у коментарях: