Після відпустки у сонячній Туреччині Лілія Ребрик повернулася до роботи. Вона з радістю розпочала новий робочий тиждень, а також продемонструвала аутфіт, який обрала для ранкового телеефіру.

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Весняний образ Лілії Ребрик

Ведуча зробила ефектне фото разом із колегою Анатолієм Анатолічем. Лілія постала перед камерою у ніжно-рожевій сукні з довжиною нижче колін та довгими рукавами. Талію Ребрик підкреслив пояс у тон сукні.

Такий весняний look вона поєднала з лакованими синіми туфлями-човниками на підборах. Волосся ведуча вклала рівно та забрала назад. На обличчі вона зробила легкий макіяж у натуральних відтінках. Серед прикрас довершила образ лаконічними сережками та ланцюжком.



Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

У коментарях підписники Ребрик засипали ведучих компліментами й зазначили, що обожнюють прокидатися разом із ними.