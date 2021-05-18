Після відпустки у сонячній Туреччині Лілія Ребрик повернулася до роботи. Вона з радістю розпочала новий робочий тиждень, а також продемонструвала аутфіт, який обрала для ранкового телеефіру.
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Весняний образ Лілії Ребрик
Ведуча зробила ефектне фото разом із колегою Анатолієм Анатолічем. Лілія постала перед камерою у ніжно-рожевій сукні з довжиною нижче колін та довгими рукавами. Талію Ребрик підкреслив пояс у тон сукні.
Такий весняний look вона поєднала з лакованими синіми туфлями-човниками на підборах. Волосся ведуча вклала рівно та забрала назад. На обличчі вона зробила легкий макіяж у натуральних відтінках. Серед прикрас довершила образ лаконічними сережками та ланцюжком.
Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч / Фото з інстаграму Лілії Ребрик
У коментарях підписники Ребрик засипали ведучих компліментами й зазначили, що обожнюють прокидатися разом із ними.
- "Які яскраві та позитивні! Дякую за ранок!"
- "Ви прекрасні та щасливі!"
- "Позитивчики!"
- "Ви завжди в русі. Так тримати! Молодець!"