Лілія Ребрик захопила домашнім образом у білій сорочці: фото

Успішна українська телеведуча Лілія Ребрик поділилась з шанувальниками новим фото. Вона показала ніжний домашній образ у світлих кольорах.

Відома українська телеведуча й акторка Лілія Ребрик опублікувала нове фото на своїй інстаграм-сторінці. Зірка майже кожного дня демонструє аудиторії аутфіти, які може запозичити будь-яка модниця.

Дивіться також Лілія Ребрик підкорила домашнім образом у жовтому костюмі та без косметики: фото

Образ Лілії Ребрик

Цього разу телеведуча продемонструвала ніжний образ. Навіть вдома Лілія Ребрик виглядає трендово. Для нового фото вона приміряла жовті штани, а також асиметричну широку білосніжну сорочку.

Стильний образ зірка доповнила довгими срібними сережками-підвісками, годинником та оригінальною каблучкою.

Лілія Ребрик зібрала волосся в акуратний низький хвіст. Також вона зробила легкий макіяж на обличчі. Акторка вирівняла тон обличчя, підкреслила очі рожевими тінями й нафарбувала губи блиском у тон.



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму зірки

Стильні образи Лілії Ребрик