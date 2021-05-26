Лілія Ребрик захопила домашнім образом у білій сорочці: фото

Успішна українська телеведуча Лілія Ребрик поділилась з шанувальниками новим фото. Вона показала ніжний домашній образ у світлих кольорах.
Відома українська телеведуча й акторка Лілія Ребрик опублікувала нове фото на своїй інстаграм-сторінці. Зірка майже кожного дня демонструє аудиторії аутфіти, які може запозичити будь-яка модниця.
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Образ Лілії Ребрик
Цього разу телеведуча продемонструвала ніжний образ. Навіть вдома Лілія Ребрик виглядає трендово. Для нового фото вона приміряла жовті штани, а також асиметричну широку білосніжну сорочку.
Стильний образ зірка доповнила довгими срібними сережками-підвісками, годинником та оригінальною каблучкою.
Лілія Ребрик зібрала волосся в акуратний низький хвіст. Також вона зробила легкий макіяж на обличчі. Акторка вирівняла тон обличчя, підкреслила очі рожевими тінями й нафарбувала губи блиском у тон.
Лілія Ребрик / Фото з інстаграму зірки
Стильні образи Лілії Ребрик
- Телеведуча продемонструвала вишуканий образ у вишиваній сукні;
- Зірка зачарувала стильним образом у рожевій сукні.
- Акторка захопила яскравим образом на відпочинку в Туреччині.