Лілія Ребрик є однією з найпопулярніших жінок в українському шоу-бізнесі. Її сторінка в інстаграмі – це джерело натхнення на красиві образи для багатотисячної аудиторії підписниць, адже саме там зірка публікує фотографії, на яких показує look oh the day.

Лілія Ребрик більшість фотографій у весняно-літній період робить на подвір'ї свого заміського будинку. Там багато дерев, рослин, красива територія, тому не доводиться шукати локацію для фотосесій, адже гарний кожен куточок.

Яскравий домашній образ Лілії Ребрик

Для чергової зйомки телеведуча обрала легкий літній костюм жовтого кольору, що складався з сорочки та штанів. Сорочку Лілія зав'язала на талії, що додало образові особливого шарму. Таке вбрання вона поєднала з золотистим літнім взуттям.

Коротке біляве волосся Ребрик акуратно вклала, а на обличчя не наносила косметику, хизуючись натуральною вродою. Серед аксесуарів такий аутфіт доповнювали браслет, сережки та годинник.

І все-таки добре вдома! Краще рідної оселі, саду та городу, немає нічого!

– написала в публікації телеведуча.



Домашній весняний образ Лілії Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик



Підписники Лілії ніколи не залишають без уваги її дописи. Активно коментують ті публікації, де зірка показує різноманітні аутфіти. Не стали винятком і ці фото.