Телеканали вже активно готуються до святкування Дня Незалежності й записують програми й концерти. Ведучими одного з таких стали Анатолій Анатоліч, Лілія Ребрик і Володимир Остапчук.

Дивіться також Лілія Ребрик показала декілька фото з власного городу: домашні образи ведучої

Популярна українка позувала в компанії відомих чоловіків, демонструючи неймовірно красиве й вишукане вбрання.

Новий look Лілії Ребрик

Ведуча постала перед камерою в атласній молочній сукні на запах. Вбрання мало пишну спідницю, тонкі бретелі та спокусливе декольте, що додавало образові жіночності й ніжності.

Такий look Лілії довершували довгі сережки з декоративними пір'їнами, браслет і розкішні каблучки. Біляве волосся Ребрик візажисти зібрали в пучок ззаду, залишивши лише декілька пасм, які гарно спадали на обличчя. Макіяж знаменитості зробили насиченим: повіки нафарбували світлими блискучими тінями й додали акуратну чорну стрілочку, а на губи нанесли червону помаду.



Анатолій Анатоліч, Лілія Ребрик і Володимир Остапчук / Фото з інстаграму ведучої

У коментарях під публікацією зірки прихильники залишають чимало компліментів на її адресу.