Лілія Ребрик є однією з найпопулярніших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона є турботливою матусею, люблячою дружиною, а також справжнім професіоналом у своїй справі.

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Телеведуча є й прикладом для багатьох прихильниць. Вона часто демонструє ауфіти, якими надихає багатотисячну аудиторію підписниць.

Повсякденний образ Лілії Ребрик

Лілія позувала, як завжди, щиро усміхаючись. Саме усмішка є прикрасою її кожного образу. Зірка постала перед об'єктивом в білих штанах з високою посадкою та яскравій салатовій блузці з легкої тканини. Оскільки на вулиці дуже спекотно, то таке вбрання чудово підійде для літньої погоди.

Серед аксесуарів образ телеведучої доповнила маленька чорна сумочка, яку вона тримала через плече, та стильні сережки. Волосся зірка акуратно вклала, воно гарно майоріло на вітрі. На обличчі Ребрик зробила повсякденний макіяж у натуральних відтінках.



Лілія Ребрик у яскравому образі / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

У дописі під фото телеведуча розповіла, що вона обожнює маленькі сумочки. Головне, щоб у них поміщався телефон. Раніше вона носила ще водійське посвідчення, проте тепер і його перемістила в телефон. Все решта – ключі, косметика, гаманець, дзеркало, аптечка, гребінець, парфуми тощо є в її автомобілі.