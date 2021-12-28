Лілія Ребрик розсекретила найбільший гонорар за всю 20-річну кар'єру

У театрі Лілія Ребрик працює 20 років, а на телебаченні – 15. За цей час вона заробила на квартиру та дачу, а на що зірка витратила найбільший гонорар – 50 тисяч доларів, читайте нижче.

Популярність накрила Лілію Ребрик 2008 року, коли вона стала ведучою танцювального проєкту. Вона відчула себе зіркою, тому вирішила покласти край орендованим квартирам і метро. Так, у кризу акторка взяла кредит на квартиру – 114 тисяч доларів, а за всі заощадження купила першу машину.

Читайте також У помаранчевій сукні: Лілія Ребрик показала романтичний образ біля ялинки

"Я машину купила після того, як взяла кредит на квартиру. Я ніколи не розуміла, як люди купують машину, якщо в них немає де жити", – зізнається Лілія Ребрик.

Шалену суму грошей вона взяла на 20 років, але зуміла виплатити лише за 4. Зірка не з чуток знає, що "кредити мотивують, збирають докупи, виховують відповідальність".

Лілія Ребрик про найбільший гонорар

Саме завдяки неймовірній праці Лілія Ребрик отримала найбільший гонорар за всю 20-річну кар'єру – 50 тисяч доларів. Щоправда, акторка та і не розсекретила, за який проєкт її так щедро винагородили.

50 тисяч доларів за один раз. Це був такий великий проєкт. Витратила їх на машину,

– поділилась Лілія Ребрик.

Зараз вона твердо стоїть на ногах, і розуміє, що "гроші – це свобода". Тепер сім'я Диких збирає на будинок мрії, адже на карантині їм дуже сподобалося заміське життя.

Лілія Ребрик з чоловіком і доньками / Фото з інстаграму акторки

Найбільші гонорари українських зірок