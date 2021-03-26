Успішна українська телеведуча Лілія Ребрик дала нове інтерв'ю. У ньому зірка розповіла про свій найбільший страх. Вона зізналась, що майже постійно відчуває почуття тривоги за своїх дітей.

Відома українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик виховує двох дітей: 8-річну Діану та 2-річну Поліну. У новому інтерв'ю зірка розповіла, що відчуває страх за своїх дівчаток.

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Лілія Ребрик про свій найбільший страх

Телеведуча поділилась, що, як і в будь-якої мами, в неї є природнє почуття тривоги за своїх дітей. Зірка переконана, що така риса буде притаманна всім людям, в яких коли-небудь з'являться діти. Однак Лілія Ребрик досить філософськи ставиться до питання страху та тривожності.

У будь-якому випадку, страх змушує людину думати, цінувати те, що у неї є. Дуже дієва емоція і слово, яке в черговий раз повертає нас до сьогодні, тут і зараз, а не в майбутнє чи минуле,

– розповіла знаменитість.

Лілія Ребрик впевнена в тому, що свої страхи потрібно приймати. До того ж зірка вважає, що це почуття треба полюбити в собі та казати йому "дякую". На думку телеведучої, страх багато чого дає людині: "Тому що завдяки їм ми цінуємо те, що у нас є, і вчимося насолоджуватися моментом".

Лілія Ребрик про ревнощі