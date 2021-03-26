Лилия Ребрик рассказала о своем величайшем страхе
Успешная украинская телеведущая Лилия Ребрик дала новое интервью. В нем звезда рассказала о своем самом большом страхе. Она призналась, что почти постоянно испытывает чувство тревоги за своих детей.
Источник:"РБК-Украина"
Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик воспитывает двоих детей: 8-летнюю Диану и 2-летнюю Полину. В новом интервью звезда рассказала, что испытывает страх за своих девочек.
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Лилия Ребрик о своем величайшем страхе
Телеведущая поделилась, что, как и у любой мамы, у нее есть естественное чувство тревоги за своих детей. Звезда убеждена, что такая черта будет присуща всем людям, у которых когда-нибудь появятся дети. Однако Лилия Ребрик довольно философски относится к вопросу страха и тревожности.
В любом случае, страх заставляет человека думать, ценить то, что у него есть. Очень действенная эмоция и слово, которое в очередной раз возвращает нас к сегодня, здесь и сейчас, а не в будущее или прошлое,
– рассказала знаменитость.
Лилия Ребрик уверена в том, что свои страхи нужно принимать. К тому же звезда считает, что это чувство надо полюбить в себе и говорить ему "спасибо". По мнению телеведущей, страх многое дает человеку: "Потому что благодаря ему мы ценим то, что у нас есть, и учимся наслаждаться моментом".
Лилия Ребрик о ревности
- Ранее телеведущая рассказывала о чувстве ревности, которое часто может возникать в браке. Звезда убеждена, что ревновать к любимому – нормально. Наоборот, было бы странно, если бы у человека совсем не возникало эмоций.
- С другой стороны, Лилия Ребрик отметила, что в отношениях также не может быть контроля. Например, ее муж Андрей Дикий – хореограф. Он часто танцует с красивыми девушками в зале. Актриса ревнует любимого, но в пределах разумного.
- "Сердцем все равно буду ревновать и в который раз хотеть быть для него лучшей. В рамках разумного, ревность может присутствовать, безосновательно – категорически нет", – подытожила звезда.
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