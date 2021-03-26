Успешная украинская телеведущая Лилия Ребрик дала новое интервью. В нем звезда рассказала о своем самом большом страхе. Она призналась, что почти постоянно испытывает чувство тревоги за своих детей.

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик воспитывает двоих детей: 8-летнюю Диану и 2-летнюю Полину. В новом интервью звезда рассказала, что испытывает страх за своих девочек.

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Лилия Ребрик о своем величайшем страхе

Телеведущая поделилась, что, как и у любой мамы, у нее есть естественное чувство тревоги за своих детей. Звезда убеждена, что такая черта будет присуща всем людям, у которых когда-нибудь появятся дети. Однако Лилия Ребрик довольно философски относится к вопросу страха и тревожности.

В любом случае, страх заставляет человека думать, ценить то, что у него есть. Очень действенная эмоция и слово, которое в очередной раз возвращает нас к сегодня, здесь и сейчас, а не в будущее или прошлое,

– рассказала знаменитость.

Лилия Ребрик уверена в том, что свои страхи нужно принимать. К тому же звезда считает, что это чувство надо полюбить в себе и говорить ему "спасибо". По мнению телеведущей, страх многое дает человеку: "Потому что благодаря ему мы ценим то, что у нас есть, и учимся наслаждаться моментом".

Лилия Ребрик о ревности