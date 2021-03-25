Популярна українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик дала відверте інтерв'ю, у якому розповіла про стосунки з чоловіком. Знаменитість зазначила, що може ревнувати, проте контроль для неї є неприйнятним.

Вже майже 10 років Лілія перебуває у шлюбі з танцівником Андрієм Диким. Закоханим вдається зберігати любов, повагу та пристрасть у стосунках. Вони вважають, що саме ці складові є головними. Ребрик зізналася, що ревнощі також присутні у їхній сім'ї.

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Лілія Ребрик про ревнощі у сім'ї

"Ревнощі можуть бути, контроль для мене неприйнятний. У сім'ї має бути повна довіра. Але кордон між "я не ревную" і "мені все одно" не можна переступати. Не може бути все одно", – зазначила акторка.

Мій чоловік ніколи не навчиться спокійно і без ревнощів дивитися фільм, де у мене є сцена поцілунку з артистом. І це нормально. Навпаки, було б дивно, якби він залишався байдужим. Але мій чоловік точно знає: те, що відбувається в кадрі або на сцені, не має жодного відношення до того, що відбувається за ними,

– наголосила Лілія.

Також Ребрик додала, що Андрій часто танцює з красивими дівчатами в хореографічному залі. Він щось їм показує, розповідає. Вона розуміє, що це частина професії, проте емоції нікуди не зникають.

Серцем все одно буду ревнувати і вкотре хотіти бути для нього найкращою. В рамках розумного, ревнощі можуть бути присутніми, безпідставно – категорично ні. Не повинно бути спокуси взяти телефон і перевірити. Якщо не буде свободи й внутрішнього відчуття, що тобі хочеться повертатися додому, сім'я неможлива,

– поділилася знаменитість.

Історія кохання Лілії Ребрик та Андрія Дикого

У 2011 році Лілія була учасницею проєкту "Танці з зірками". Там вона виходила на паркет в парі з Андрієм Диким.

Між учасниками виникла симпатія, яка згодом переросла у кохання.

23 грудня 2011 року закохані одружилися.

Вже в серпні 2012 року Лілія та Андрій стали батьками. У них народилася донечка Діана.

У квітні 2018 року Ребрик вдруге подарувала коханому доньку. Її подружжя назвало Поліною.

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