У липні Лілія Ребрик зіткнулася з критикою за те, що поїхала у подорож до Румунії з доньками. Вона відповіла на хейт, а згодом зникла з інстаграму.

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Тепер Ребрик пояснила, чому якийсь час мовчала в соцмережах. За її словами, вона звичайна людина, яка важко переживає все, що відбувається навколо.

Лілія зізналася, що в неї зовсім немає енергії через постійні тривоги та новини, які збивають з ніг.

Гинуть люди. Нас бʼють іскандерами, дронами, ракетами, снарядами, закидають вибухівкою. Життя настільки крихке… За хвилину "до" хтось ще сміється. За хвилину "після" більше ніколи не почути його сміх… Немає єдиного "рецепту", як вижити у цьому пеклі навколо. Лише триматися,

– написала акторка.

Вона додала, що зараз українцям потрібно донатити та не вбивати в собі надію.

"Чекати перемогу… й інколи робити собі паузи, щоб зібратися, вдихнути і намагатися хоч якось жити далі", – вважає Ребрик.



Лілія Ребрик розповіла про свій емоційний стан / Фото з її інстаграму

Шанувальники у коментарях підтримали ведучу та зізналися, що відчувають те ж саме:

"Навіть дуже сильна людина має право помовчати… Дуже вас розумію… Тримайтеся! Все буде Україна!",

"Точніше не скажеш, це настрій тисяч людей, важко, якась безвихідь, але віримо, що правда переможе",

"Так, життя крихке. Всім важко, кожному по-своєму. У кожного своя війна. Гинуть люди і цей біль неймовірний",

"Кожне слово відгукується в самому серці. Ті самі почуття, тримаємося. Разом все переможемо".

"Такий же настрій. Часто плачу, коли бачу, як гине наш квіт нації, а кілька останніх днів невимовний біль терзає душу".

"Коли подивися, що за кордоном в людей продовжується звичайне життя, то не можеш зрозуміти, чому весь світ не може справитися і з такою купкою нелюдів? За що нам весь цей біль?"

"Дуже важко і тривожно це все терпіти. Шкода молодь гине. Скільки сліз, горя принесла ця війна…"

Згодом Лілія Ребрик показала в інстаграм-сторіс, що потрапила під зливу. Зірка додала, що вона трохи зменшили її смуток.

"Мені не вистачало цієї зливи. Наче змиває весь смуток… З кожною зливою приходить надія, що одного ранку все знову стане чистим, світлим та мирним", – написала вона.



Лілія Ребрик потрапила під зливу / Фото з її інстаграм-сторіс

До речі, раніше акторка та ведуча Лілія Ребрик показувала відео, як її донька Поліна вимовила тост-бажання, пов’язаний з Владіміром Путіним. Вона дуже хотіла, аби російський диктатор здох.