В июле Лилия Ребрик столкнулась с критикой за то, что уехала в путешествие в Румынию с дочками. Она ответила на хейт, а потом исчезла из инстаграмма.

Интересно Наконец-то встретились: Григорий Решетник показался с женой в Чехии, но нарвался на хейт

Теперь Ребрик объяснила, почему некоторое время молчала в соцсетях. По ее словам, она обычный человек, тяжело переживающий все происходящее вокруг.

Лилия призналась, что у нее совсем нет энергии из-за постоянных тревог и сбивающих с ног новостей.

Погибают люди. Нас бьют искандерами, дронами, ракетами, снарядами, забрасывают взрывчаткой. Жизнь настолько хрупкая… Через минуту до кто-то еще смеется. Через минуту "после" больше никогда не услышать его смех… Нет единого "рецепта", как выжить в этом аду вокруг. Только держаться,

– написала актриса.

Она добавила, что сейчас украинцам нужно донатить и не убивать надежду.

"Ждать победу… и иногда делать себе паузы, чтобы собраться, вдохнуть и пытаться хоть как-то жить дальше", – считает Ребрик.



Лилия Ребрик рассказала о своем эмоциональном состоянии / Фото с ее инстаграммы

Поклонники в комментариях поддержали ведущую и признались, что чувствуют то же самое:

"Даже очень сильный человек имеет право помолчать… Очень вас понимаю… Держитесь! Все будет Украина!",

"Точнее не скажешь, это настроение тысяч людей, тяжело, какая-то безысходность, но верим, что правда победит",

"Да, жизнь хрупкая. Всем тяжело, каждому по-своему. У каждого своя война. Погибают люди и эта боль невероятна",

"Каждое слово отзывается в самом сердце. Те же чувства, держимся. Вместе все победим".

"Такое же настроение. Часто плачу, когда вижу, как гибнет наш цвет нации, а несколько последних дней невыразимая боль терзает душу".

"Когда посмотри, что за границей у людей продолжается обычная жизнь, то не можешь понять, почему весь мир не может справиться и с такой кучкой извергов? За что нам вся эта боль?"

"Очень тяжело и тревожно это все терпеть. Жаль молодежь погибает. Сколько слез, горя принесла эта война…"

Через несколько дней Лилия Ребрик показала, как попала под ливень. Звезда добавила, что он немного уменьшил ее уныние.

"Мне не хватало этого ливня. Словно смывает всю грусть... С каждым ливнем приходит надежда, что однажды утром все снова станет чистым, светлым и мирным", – написала она.



Лилия Ребрик попала под ливень / Фото с ее инстаграм-сторис

Кстати, раньше актриса и ведущая Лилия Ребрик показывала видео, как ее дочь Полина произнесла тост-желание, связанный с Владимиром Путиным Она очень хотела, чтобы российский диктатор сдох.