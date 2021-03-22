Лілія Ребрик зачарувала весняним образом у рожевому костюмі: яскраві фото з букетом троянд
Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик зачарувала прихильників новим образом. У телевізійній студії вона показала стильний варіант весняного аутфіту, який підійде для повсякденних справ, роботи чи прогулянок.
Джерело:інстаграм Лілії Ребрик
Лілія Ребрик не припиняє приголомшувати різноманітними аутфітами. На зйомках ранкової програми вона постала перед камерами у вишуканому вбранні.
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Весняний look Лілії Ребрик
Знаменитість обрала для понеділкового ефіру красивий костюм ніжно-рожевого, що складався зі штанів на гумках знизу та піджака. Також Лілія одягнула елегантну білу блузку. Такий образ поєднала з туфлями-човниками білого кольору на підборах.
Серед аксесуарів образ Ребрик доповнювали вишукані білі сережки. Волосся вона вклала у фірмові локони, а на обличчі зробила насичений макіяж із коричневими тінями на повіках і рожевою помадою на губах.
Особливого шарму та весняного настрою додав величезний букет рожевих троянд, який телеведуча тримала в руках.
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У коментарях прихильники зірки залишають на її адресу багато компліментів.
- "Ліліє, ви шикарні!"
- "Красуня!"
- "Хороша така! Гарного тижня!"
- "Красуня! Господиня і матуся! Справжній приклад!"
- "Ліліє, ви дуже гарні! Личить цей костюм!"
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