Донька Лілії Ребрик розсмішила фанів своїм бажання, пов'язаним з Путіним: миле відео
Джерело:Лілія Ребрик
До міжнародного Дня сміху українська акторка та ведуча Лілія Ребрик підняла настрій шанувальникам. Вона показала відео, як її донька Поліна вимовила тост-бажання, пов’язане з диктатором Владіміром Путіним.
Відеоролик зірка поширила в Інстаграмі. Раніше Лілія Ребрик показала заміський будинок, який придбала ще до вторгнення.
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На відео 4-річна Поліна підняла кружку какао з маршмелоу і вимовила: "За те, щоб Путін здох". ЗІркова мама Лілія Ребрик не змогла стримати сміх.
"Хтось подумає, що це першоквітневий жарт, але ні", – підписала пост ведуча.
Шанувальники акторки написали в коментарях, що ми живемо в такий час, коли навіть діти мріють не про нову іграшку, а про добробут країни.
- "Господи, наші діти. Одне бажання на всіх",
- "І чим швидше – тим краще",
- "Приєднуюся до Поліниного бажання",
- "За вас, дівчатка, і щоб швидше виповнилося бажання Поліни",
- "Це зараз, напевно, всі діти такого бажають. У моїх дітей зараз лише одні ігри та бажання. Б'ємо Путіна",
- "Це не жарт, це мрія та бажання всіх українців".
До слова, нещодавно Лілія Ребрик також згадувала дні перед повномасштабним вторгненням. Той час був для неї сповнений тривоги й страху. Вона до деталей пам'ятає вечір 23 лютого, коли купувала меблі для будинку та їла полуницю з шампанським.