Батьки влаштували сюрприз для дівчинки – будинок та двір вони прикрасили повітряними кульками та написом "З днем народження". Раніше донька Лілії Ребрик розсмішила фанів своїм бажання, пов'язаним з Путіним.

До теми Лілія Ребрик навідалась у рідні Чернівці та зворушила рідкісним фото з батьками

Дівчинці виповнилося п'ять років. Привітати її з днем народження також приїхали бабусі та дідусі. Сімейними світлинами зі святкування Лілія Ребрик поділилася у соцмережах.

Для фотосесії родина обрала костюми в однакових кольорах.



Лілія Ребрик з родиною / Фото з її інстаграму

А під добіркою з фото телеведуча зворушливо звернулася до доньки.

Карантин, війна… В свої п'ять ти знаєш, що таке "приліт", бавовна, петріот, ти знаєш, що таке "бомблять" і чому треба сидіти в підвалі. Ти знаєш, хто такий путін і чому він має **нути. Ти вже не боїшся тривог, бо знаєш — ми захистимо!,

– написала Лілія Ребрик.

Вона додала, що сім’я хотіли створити свято дівчинці. "З днем народження, наша донечка! Ми всі завжди з тобою поруч, ми так міцно тебе любимо, що відведемо від тебе всі-всі лиха! Бо ми — сила", – додала акторка.



Донька Лілії Ребрик / Фото з її інстаграму

Крім того, у інстаграм-сторіс зірка показала зворушливе відео з щасливими сімейними моментами, пов'язані з народженням її доньки. Там були зібрані архівні кадри.



Лілія Ребрик з чоловіком після народження доньки / Скриншот з її інстаграм-сторіс

До слова, нещодавно Лілія Ребрик також згадувала дні перед повномасштабним вторгненням. Той час був для неї, хоч і щасливим, але сповнений тривоги й страху. Вона пам'ятає вечір 23 лютого, коли купувала меблі для нового будинку та їла полуницю з шампанським.