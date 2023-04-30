Батьки влаштували сюрприз для дівчинки – будинок та двір вони прикрасили повітряними кульками та написом "З днем народження". Раніше донька Лілії Ребрик розсмішила фанів своїм бажання, пов'язаним з Путіним.
До теми Лілія Ребрик навідалась у рідні Чернівці та зворушила рідкісним фото з батьками
Дівчинці виповнилося п'ять років. Привітати її з днем народження також приїхали бабусі та дідусі. Сімейними світлинами зі святкування Лілія Ребрик поділилася у соцмережах.
Для фотосесії родина обрала костюми в однакових кольорах.
Лілія Ребрик з родиною / Фото з її інстаграму
А під добіркою з фото телеведуча зворушливо звернулася до доньки.
Карантин, війна… В свої п'ять ти знаєш, що таке "приліт", бавовна, петріот, ти знаєш, що таке "бомблять" і чому треба сидіти в підвалі. Ти знаєш, хто такий путін і чому він має **нути. Ти вже не боїшся тривог, бо знаєш — ми захистимо!,
– написала Лілія Ребрик.
Вона додала, що сім’я хотіли створити свято дівчинці. "З днем народження, наша донечка! Ми всі завжди з тобою поруч, ми так міцно тебе любимо, що відведемо від тебе всі-всі лиха! Бо ми — сила", – додала акторка.
Донька Лілії Ребрик / Фото з її інстаграму
Крім того, у інстаграм-сторіс зірка показала зворушливе відео з щасливими сімейними моментами, пов'язані з народженням її доньки. Там були зібрані архівні кадри.
Лілія Ребрик з чоловіком після народження доньки / Скриншот з її інстаграм-сторіс
До слова, нещодавно Лілія Ребрик також згадувала дні перед повномасштабним вторгненням. Той час був для неї, хоч і щасливим, але сповнений тривоги й страху. Вона пам'ятає вечір 23 лютого, коли купувала меблі для нового будинку та їла полуницю з шампанським.