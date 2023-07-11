Акторка та ведуча Лілія Ребрик поділилась на сторінці зворушливим відео. Вона показала, як вирушає у подорож з доньками.

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Лілія Ребрик показала прощання дітей з батьком

Лілія Ребрик оприлюднила ролик, де підловила прощання дітей з батьком. Дівчата махали татові з поїзда, а Андрій Дикий біг за потягом, коли той рушив. Коли зіркового батька вже не було видно, молодша донька Лілії Поліна розчулилась та почала плакати.

Залишили татка у Києві і їдемо у першу подорож без нього! Я вже уявляю, як вони зустрінуться після розлуки. P.S. Відео дивитись до кінця! Ось що значить – непередбачуваний фінал,

– поділилась Лілія Ребрик.

Прощання зворушило не тільки Поліну, але й шанувальників. Вони зізналися, що плакали разом з дівчинкою.

"Емоції дитини підтверджують ідеальність батька з великої літери, ви молодці, прекрасна родина! Плакала разом із Полею";

"Заплакала разом з малою. Гарної подорожі та відпочинку";

"Як це мило. Ось що справжня родина. Гарного відпочинку";

"Ледь з нею не розплакалась. Гарної подорожі";

"Я теж розплакалась";

"Я теж плакала вкінці, відчула дитячий сум і біль. Правильно написали, що це ще раз підтверджує, що діти мають гарного батька, і ця любов взаємна. Дуже приємно".

Лілія Ребрик не приховала, куди вирушила з доньками. Спершу вони їдуть у Чернівці, а звідти – до Румунії на море, – секрет розкрила молодша донька Поліна. "З Поліною Андріївною ніяких інтриг. Все здала", – жартома прокоментувала акторка.

Додамо, на відпочинок нещодавно вирушила Ілона Гвоздьова з донькою та сином. Відпустка несподівано почалась із землетрусу у місті Кемер. Та танцівниця згодом розповіла, що невеликі коливання у місті серед гір – нормальні.