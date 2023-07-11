Актриса и ведущая Лилия Ребрик поделилась на странице трогательным видео. Она показала, как отправляется в путешествие с дочками.

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Лилия Ребрик показала прощание детей с отцом

Лилия Ребрик обнародовала ролик, где подловила прощание детей с отцом. Девушки махали папе с поезда, а Андрей Дикий бежал за поездом, когда тот тронулся. Когда звездного отца уже не было видно, младшая дочь Лилии Полина растрогалась и начала плакать.

Оставили отца в Киеве и едем в первое путешествие без него! Я уже представляю, как они встретятся после разлуки. P.S. Видео смотреть до конца! Вот что значит – непредсказуемый финал,

– поделилась Лилия Ребрик.

Прощание тронуло не только Полину, но и поклонников. Они сознались, что плакали вместе с девочкой.

"Эмоции ребенка подтверждают идеальность отца с заглавной буквы, вы молодцы, прекрасная семья! Плакала вместе с Полей";

"Заплакала вместе с малышкой. Хорошего путешествия и отдыха";

"Как это мило. Вот что настоящая семья. Хорошего отдыха";

"Едва с ней не расплакалась. Хорошего путешествия";

"Я тоже расплакалась";

"Я тоже плакала в конце, почувствовала детскую грусть и боль. Правильно написали, что это еще раз подтверждает, что дети имеют хорошего отца, и эта любовь взаимна. Очень приятно".

Лилия Ребрик не скрыла, куда отправилась с дочками. Сначала они едут в Черновцы, а оттуда – в Румынию на море, – секрет раскрыла младшая дочь Полина. "С Полиной Андреевной никаких интриг. Все сдала", – в шутку прокомментировала актриса.

Добавим, на отдых недавно отправилась Илона Гвоздева с дочерью и сыном. Отпуск неожиданно начался с землетрясения в городе Кемер. Та танцовщица со временем рассказала, что небольшие колебания в городе среди гор – нормальные.