Відома українська акторка й телеведуча Лілія Ребрик опублікувала нове фото у своєму блозі, адже вона активно розвиває не лише кар'єру, але й сторінку в соцмережах. Черговий образ зірки в ефірі "Ранку з Україною" захопив мережу.

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Образ Лілії Ребрик

Знаменитість позувала перед камерою на початку робочого дня. Біля неї стояв букет червоних троянд. Для чергової зйомки Лілія Ребрик обрала шовковий білий топ з V-подібним вирізом. Також вона приміряла пудровий костюм, що складався зі штанів та стильного вкороченого жакета.

Таке вбрання вдало підкреслювало бездоганну фігуру акторки. Телеведуча доповнила образ масивними сережками-підвісками у вигляді кульок, годинником та великою кількістю каблучок.

Зірка розпустила волосся та вклала його у пишну зачіску. Трендовий look Лілії Ребрик завершив вишуканий макіяж. Актриса підкреслила очі чорними стрілками та нафарбувала губи малиновою помадою.



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Шанувальників підкорила нова публікація телеведучої. Вони поділилися враженнями в коментарях: