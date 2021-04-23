Відома українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик продовжує диктувати тренди українським модницям. Вона щоразу показує лаконічні та стильні образи, які може повторити кожна. Цим зірка завойовує неабияку аудиторію шанувальників.

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Образ Лілії Ребрик

Знаменитість позувала перед камерою у студії програми "Ранку з Україною", де вона працює ведучою. Лілія Ребрик ретельно підбирає кожен аутфіт, щоб підкорити публіку. Цього разу актриса постала перед камерою у сміливому світло-зеленому топі без бретелей з об'ємними рукавами на резинці, що підкреслював фігуру.

Також Лілія Ребрик приміряла білосніжні брючні штани з високою посадкою. Таке вбрання телеведуча поєднала із зеленими туфлями на високих підборах. Зірка доповнила стильний образ довгими сережками-підвісками.

Акторка зробила пишну зачіску, зібравши все волосся ззаду. Також вона зробила гарний макіяж на обличчі. Лілія Ребрик нафарбувала повіки коричневими тінями й підкреслила губи малиновою помадою.

Що? Похолодання? Знову? Ні, не чула! Притягую тепло яскравими кольорами,

– написала Лілія Ребрик під фото.



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

У коментарях захоплюються красою телезірки та пишуть свої враження від нового весняного look Ребрик: