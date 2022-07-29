Відома українська акторка й ведуча Лілія Ребрик звернулась до тимчасово окупованого Криму в листі. Вона опублікувала звернення на особистій сторінці.

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Лілія Ребрик написала лист до Криму

Акторка згадала, що в дитинстві їздила на відпочинок до Криму щороку. Тому кожне її літо асоціювалося з півостровом.

"Довгих 8 років я подумки надсилаю тобі листи. І… не отримую жодної відповіді. Але це – поки що. Пам'ятаєш, коли я була маленькою дівчинкою, я їздила до твого моря щороку? Оця фраза: "Ура, ми їдемо в Крим!" – це як беззаперечний старт літа, усвідомлення, що попереду так багато пригод, так багато моря, купа зібраних мушель як найкращих літніх коштовностей і так багато солоного повітря, якого, інколи здавалося, легені і не можуть вмістити!" – поділилась Лілія Ребрик.

У нас жили там родичі і у них був там такий гарний балкон! Я обожнювала виходити на нього перед сном і роздивлятися верхівку Ай-Петрі, про яку мені розповідали стільки легенд. І тільки ти, Криме, знаєш про що я тоді думала у своїх дівочих мріях!

– додала вона.



Лілія Ребрик з чоловіком і донькою в Криму / Фото з інстаграму акторки

Лілія Ребрик згадала, що коли подорослішала, то поїхала до Криму з чоловіком Андрієм, де провела романтичну відпустку, а згодом познайомила півострів з донькою Діаною. Вона показала архівні фото з їхнього відпочинку.

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А потім тебе відібрали… Нахабно, всупереч всім законам – і юридичним, і природним. Але ти знаєш, Криме, це лист з надією, ні – з передчуттям: ми скоро знову будемо разом, я це відчуваю. Я чую, як мене кличе твоє море, я обіцяю: я познайомлю тебе з моєю молодшою Поліною,

– завершила лист ведуча.

Зауважимо, акторка Ксенія Мішина під час зйомок у Бельгії зустріла уродженку Криму, яка боялась сказати їй, звідки вона.