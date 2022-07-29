Известная украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик обратилась в временно оккупированный Крым в письме. Она опубликовала обращение на личной странице.

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Лилия Ребрик написала письмо в Крым

Актриса вспомнила, что в детстве ездила на отдых в Крым каждый год. Поэтому каждое лето ассоциировалось с полуостровом.

"Долгих 8 лет я мысленно присылаю тебе письма. И… не получаю никакого ответа. Но это – пока. Помнишь, когда я была маленькой девочкой, я ездила к твоему морю каждый год? Эта фраза: "Ура, мы едем в Крым!" – это как бесспорный старт лета, осознание, что впереди так много приключений, так много моря, куча собранных раковин как лучших летних драгоценностей и так много соленого воздуха, которого, казалось, легкие и не могут вместить!" – поделилась Лилия Ребрик.

У нас жили там родственники и у них был там хороший балкон! Я обожала выходить на него перед сном и разглядывать верхушку Ай-Петри, о которой мне рассказывали столько легенд. И только ты, Крым, знаешь, о чем я тогда думала в своих девичьих мечтах!

– добавила она.



Лилия Ребрик с мужем и дочерью в Крыму / Фото из инстаграма актрисы

Лилия Ребрик вспомнила, что когда повзрослела, то уехала в Крым с мужем Андреем, где провела романтический отпуск, а затем познакомила полуостров с дочерью Дианой. Она показала архивные фото из их отдыха.

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А потом тебя отобрали… Нагло, вопреки всем законам – и юридическим, и естественным. Но ты знаешь, Крым, это письмо с надеждой, нет – с предчувствием: мы скоро снова будем вместе, я это чувствую. Я слышу, как меня зовет твое море, я обещаю: я познакомлю тебя с моей младшей Полиной,

– завершила письмо ведущая.

Отметим, Ксения Мишина во время съемок в Бельгии встретила уроженку Крыма, которая боялась сказать ей, откуда она.