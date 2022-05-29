Відомо, що Ксенія Мішина народилась у Севастополі, Крим, і після окупації Росією півострова неодноразово їхала туди до рідних і друзів. Проте після повномасштабного вторгнення стосунки з рідними у неї змінились в гіршу сторону.

До слова Ось так життя роз'єднало, – Ксенія Мішина натякнула на складні стосунки з батьками з Криму

Нещодавно їй довелось зустрітись із кримчанкою за кордоном, коли вона жила у готелі. Вона говорила російською, тому Ксенія запитала, звідки вона.

І вона так промовчала спершу, а потім сказала: "Можна я не буду говорити?". Але потім таки зізналася, що вона з Криму. Тобто, навіть людина з Криму вже розуміє, що вона ворог. Я сказала їй, що я теж з Криму.

Хочеться, щоб всі ми навчилися бути більш усвідомленими, добрими, починати вже якось справлятися з цією ненавистю, розуміти момент прийняття. Це буде зовсім інша воля до перемоги. Коли ми злі, агресивні, не знаю, чи можливо так взагалі чогось досягти. Але щодо бажання смерті Путіну – це інше. В нас всередині це вже просто не змінити, доки він не помре, всі будуть цього бажати", – розповіла Мішина.



Ксенія Мішина в Криму / Фото з інстаграму акторки

Акторка зізналась, що навіть її подруги у Криму бояться говорити правду про війну в Україні. Те ж саме стосується російських акторів, яким Ксенія писала в інстаграмі з початку війни, проте відповіді не отримала.

"Ми, українці, ми вільний народ, ми можемо говорити, що думаємо. Я писала російським акторам, яких я особисто знаю, але ні один із них мені не відповів. Ми зробили плашку для Stories, щоб відмічати російських акторів і щоб вони бачили це. Але ніхто не відгукнувся. Це не мало ніякого сенсу. Коли ти боїшся жити, існувати у своїй країні, так і буде. Я сама з Криму і маю досі подруг, які живуть там. Вони так і кажуть: ми боїмося щось писати та говорити", – каже Ксенія.

Зазначимо, що після запланованих зйомок у Бельгії і тримісячної еміграції за кордоном Ксенія Мішина планує повернутись у Київ. Вона хоче відвідати деокуповану Київщину та віддати шану покійним людям.