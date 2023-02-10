Лілія Ребрик вперше зізналась, що купила будинок до війни: що з ним зараз

Українська акторка та ведуча Лілія Ребрик розповіла, що до 24 лютого придбала будинок. Та тепер вона не знає, чи повернеться ще туди для того, щоб робити ремонт.

Акторка та телеведуча Лілія Ребрик вперше розповіла, що до великої війни зробила масштабну покупку. Вона з чоловіком придбала будинок під Києвом.

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Як Лілія Ребрик купила дім до війни

Акторка зізналась, що разом з чоловіком придбала дім наприкінці листопада. Їм дуже сподобалося життя на дачі під час карантину, але з'явилось відчуття, що потрібно більше місця для них та дівчаток. Тож у них з'явився дім під Києвом.

Для себе ми сформулювали, що це дім мрії. Ми створили групу, яку так і назвали, в якій обговорювали якісь ідеї, що в нас де буде. Я вважаю, що у кожної родини повинна бути якась мета. Мрія, напевно це так не можна назвати, тому що ми її вже втілили. Але там стільки ще роботи. Я не знаю, коли ми повернемось. Ми купили коробку. І там ще будувати і будувати,

– поділилась Лілія Ребрик.

Ведуча додала, що великої потреби купувати будинок не було. Зараз вони не готові вкладати гроші у ремонт, але, можливо, візьмуться за дім мрії згодом. "Не було такої потреби – продати квартиру і вкласти гроші в ремонт і згодом переїхати. З'являться гроші – ми щось там зробимо".

Хто натомість побудував дім під час війни

Танцівниця Ілона Гвоздьова, схоже, як і Лілія Ребрик, почала будувати дім ще до повномасштабної війни. Після 24 лютого робота призупинилась, але з часом хореографиня вирішила продовжувати організовувати сімейне гніздечко.

Будівництвом займається її чоловік Іван, бо через вторгнення він залишився без роботи, тоді як спонсорує усе Ілона. У будинку знаменитості два поверхи, бомбосховище та жодної батареї, скрізь утеплена підлога. Вона вже показувала шанувальникам, як виглядають перші деталі її будинку.