Зірка також опублікувала в Instagram-Stories чарівні фото зі своїм чоловіком, бізнесменом Ігорем Дубинським. Раніше Володимир Остапчук замилував романтичним відео з коханою Катериною Полтавською.

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25 квітня Ігор святкує день народження. Зірка зворушливо привітала його зі святом та показала романтичне фото.



Подкопаєва показала миле фото з чоловіком / Фото з його інстаграму

Вітаю тебе, коханий, з Днем народження! Щоб ти не запланував, воно обов’язково здійсниться. Бажаю тобі успіху у всіх справах і залишайся таким, як є – найкращим!,

– написала Подкопаєва.

В Instagram-Stories спортсменка також показала кадри з коханим з романтичної фотосесії.



Подкопаєва показала милі фото з чоловіком / Фото з його інстаграму

Раніше спортсменка в одному інтерв'ю зізнавалася, що у них із Дубинським було кохання з першого погляду.

"Під час робочого візиту в Атланту познайомив нас спільний друг. Це була вечеря з друзями. Ось ніколи не знаєш, де зустрінеш свою долю! Ми зустрілися, закохалися", – розповідала Лілія.

Зазначимо, що чоловік Подкопаєвої вже понад 25 років живе в Атланті. Вони одружилися у 2018 році. У пари є донька Евеліна.

Нагадаємо, що раніше Лілія Подкопаєва разом з чоловіком приїжджала в Україну, вже після початку повномасштабної війни. Вона побувала у зруйнованому селі під Києвом та сфотографувалася на тлі знищеного російського танку.