Звезда также опубликовала в Instagram-Stories волшебные фото со своим мужем, бизнесменом Игорем Дубинским. Ранее Владимир Остапчук восхищал романтическим видео с любимой Екатериной Полтавской.

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25 апреля Игорь отмечает день рождения. Звезда трогательно приветствовала его с праздником и показала романтическое фото.



Подкопаева показала милое фото с мужем / Фото с его инстаграммы

Поздравляю тебя, любимый, с Днем рождения! Чтобы ты не запланировал, оно обязательно сбудется. Желаю тебе удачи во всех делах и оставайся таким, как есть – лучшим!,

– написала Подкопаева.

В Instagram-Stories спортсменка также показала кадры с любимым с романтической фотосессии.



Подкопаева показала милые фото с мужем / Фото с его инстаграммы

Ранее спортсменка в одном интервью признавалась, что у них с Дубинским была любовь с первого взгляда.

"Во время рабочего визита в Атланту познакомил нас общий друг. Это был ужин с друзьями. Вот никогда не знаешь, где встретишь свою судьбу! Мы встретились, влюбились", – рассказывала Лилия.

Отметим, что мужчина Подкопаевой уже более 25 лет живет в Атланте. Они поженились в 2018 году. У пары есть дочь Эвелина.

Напомним, что ранее Лилия Подкопаева вместе с мужем приезжала в Украину, уже после начала полномасштабной войны Она побывала в разрушенной деревне под Киевом и сфотографировалась на фоне уничтоженного российского танка.