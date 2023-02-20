Подкопаєва побувала у зруйнованому села під Києвом
Подкопаєва опублікувала кадри на тлі згорілого танка. Світлина була зроблена на Київщині у селі Дмитрівка, яке понищили російські окупанти.
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"Пройшов майже рік відколи російські війська вторглися в Україну 24 лютого 2022 року", – підписала фото олімпійська спортсменка.
Лілія Подкопаєва побувала у селі під Києвом / Фото з її інстаграму
Нагадаємо, що Лілія Подкопаєва виросла в Донецьку. Там досі живуть її друзі та тренери, але з ними вона не спілкується з 2014 року. Спочатку ті не підтримали Майдан, а потім раділи "русскому міру". "Тому більше нічого близького в нас не може бути", – додала вона.
У коментарях шанувальники висловлюють свою ненависть до окупантів:
- "Чорна дата. Підступні рашистські вбивці мають бути покарані".
- "Україна переможе! Віримо, допомагаємо".
- "Для мене, цей клятий лютий, вже цілий рік!"
- "Дякую Вам за підтримку України! Нас не зламати! Слава нашим захисникам – героям ЗСУ! Слава нескореному і незламному народу України!"
- "Lost my house there".
- "А подружанька Ваша, Лорак, так і мовчить".
До слова, до повномасштабного вторгнення олімпійська чемпіонка дуже близько дружила зі співачкою Ані Лорак, яка також є хрещеною мамою її доньки. Однак через мовчання Лорак Подкопаєва перестала з нею спілкуватися.