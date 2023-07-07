Лідерка гурту KAZKA розсекретила перші деталі майбутнього весілля: фото з коханим

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька зізналась, коли планує зіграти весілля. Зараз співачка заручена з Павлом Тараненком.

Лідерка українського гурту KAZKA нещодавно повідомила про заручини з бойфрендом. Олександра заріцька мріє про весілля, але поки що не готується до нього.

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Коли солістка KAZKA вийде заміж

В інстаграм-сторіз Олександра Заріцька відповіла на запитання, що цікавили шанувальників. Серед них було й те, що стосувалося весілля солістки гурту, а саме, коли воно відбудеться.

Олександра лаконічно відповіла: "Після перемоги". На фото співачка показала романтичні кадри з коханим.



Саша Заріцька про весілля / Фото з інстаграм-сторіз

Про яке весілля мріє зірка