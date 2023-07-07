Лидер украинской группы KAZKA недавно сообщила о помолвке с бойфрендом. Александра Зарицкая мечтает о свадьбе, но пока не готовится к ней.
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Когда солистка KAZKA выйдет замуж
В инстаграм-сториз Александра Зарицкая ответила на интересующие поклонников вопросы. Среди них было и то, что касалось свадьбы солистки группы, а именно, когда она состоится.
Александра лаконично ответила: "После победы". На фото певица представила романтические кадры с любимым.
Саша Зарицкая о свадьбе / Фото с инстаграм-сториз
О какой свадьбе мечтает звезда
- Александра Зарицкая и Павел Тараненко обручились в мае после двух лет отношений это было приятным сюрпризом для певицы.
- Ранее Александра Зарицкая уже говорила о свадьбе – говорила, что ставит себя на место невесты. В то же время звезда уверяла, что сначала нужно работать ради победы, а празднование состоится после завершения войны.
- Впоследствии лидер KAZKA призналась, что мечтает о свадьбе в Крыму. Другой вариант – это аутентичное празднование в Закарпатье.