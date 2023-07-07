Лидер украинской группы KAZKA недавно сообщила о помолвке с бойфрендом. Александра Зарицкая мечтает о свадьбе, но пока не готовится к ней.

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Когда солистка KAZKA выйдет замуж

В инстаграм-сториз Александра Зарицкая ответила на интересующие поклонников вопросы. Среди них было и то, что касалось свадьбы солистки группы, а именно, когда она состоится.

Александра лаконично ответила: "После победы". На фото певица представила романтические кадры с любимым.



Саша Зарицкая о свадьбе / Фото с инстаграм-сториз

О какой свадьбе мечтает звезда