Лідерка українського гурту KAZKA нещодавно повідомила про заручини з бойфрендом. Олександра заріцька мріє про весілля, але поки що не готується до нього.
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Коли солістка KAZKA вийде заміж
В інстаграм-сторіз Олександра Заріцька відповіла на запитання, що цікавили шанувальників. Серед них було й те, що стосувалося весілля солістки гурту, а саме, коли воно відбудеться.
Олександра лаконічно відповіла: "Після перемоги". На фото співачка показала романтичні кадри з коханим.
Саша Заріцька про весілля / Фото з інстаграм-сторіз
Про яке весілля мріє зірка
- Олександра Заріцька та Павло Тараненко заручилися у травні після двох років стосунків – це було приємним сюрпризом для співачки.
- Раніше Олександра Заріцька вже говорила про весілля – казала, що ставить себе на місце нареченої. Водночас ще тоді зірка запевняла, що спершу потрібно працювати задля перемоги, а святкування відбудеться після завершення війни.
- Згодом лідерка KAZKA зізналась, що мріє про весілля у Криму. Інший варіант – це автентичне святкування у Закарпатті.