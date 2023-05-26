Я заручена, – лідерка KAZKA Олександра Заріцька виходить заміж
Джерело:KAZKA
Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька оголосила про заручини з бойфрендом, Павлом Тараненком. Вона також презентувала новий кліп, де постала в образі нареченої.
Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька оголосила шанувальникам радісну новину. Співачка виходить заміж за бойфренда, motion-дизайнера гурту Hawx Павла Тараненка.
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Олександра Заріцька виходить заміж
Друзі, я не можу і не хочу довго приховувати від вас важливу новину. Вийшло mood-відео на пісню "БЕЗ КОХАННЯ". Звісно, наречена я там не просто так. Я заручена! Досі не можу повірити,
– поділилась Олександра Заріцька.
Виконавиця опублікувала спільні фото з нареченим-бойфрендом. Вони позували на природі. На одному з кадрів Олександра засвітила каблучку на безіменному пальці.
Саша Заріцька з коханим / Фото з інстаграму KAZKA
Саша Заріцька з коханим / Фото з інстаграму KAZKA
Також гурт KAZKA презентував відео на пісню "Без кохання", де Саша Заріцька постає в образі нареченої. "А я все одно шукаю твої очі серед натовпу. На кожному концерті я співаю тобі пісню "Він" і посміхаюсь, коли бачу, як люди цілуються. Любов. Це так особливо. Любити. Навіть на відстані, навіть коли ми весь час разом. Мені тебе завжди буде мало", – додала зірка.
KAZKA – "Без кохання": дивіться відео онлайн
Що відомо про стосунки Олександри Заріцької
- Ще наприкінці 2021 року солістка гурту KAZKA розповіла, що ходить на побачення з бойфрендом, стосунки з яким тільки зароджуються.
- У вересні минулого року Олександра Заріцька вперше показала коханого. Вона поділилась зворушливим відео, після якого стало відомо, що зірка зустрічається з музикантом-початківцем та motion-дизайнер Павлом Тараненком.
- Саша та Павло знали один одного вже давно, але стали парою та почали жити разом незадовго до початку повномасштабного вторгення.
- Кілька місяців тому Олександра Заріцька вже говорила про весілля – казала, що ставить себе на місце нареченої. Вона зізнавалась, що мріє про одруження, та святкування планує влаштувати вже після перемоги.