Змусили мене плакати, – лідер Måneskin не зміг стримати сліз через відео українських фанів

Українські фани присвятили зворушливе відео гурту Måneskin. У відповідь Даміано Давид зізнався. що ролик довів його до сліз.

Переможці Євробачення-2021 Måneskin підтримують Україну мало не на кожному своєму концерті. Шанувальники колективу вирішили подякувати музикантам за це та випустили зворушливе відео.

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Лідер Måneskin розчулився через відео фанів

Прихильники Måneskin у ролику показали, через що доводиться проходити українцям. Вони подякували артистам за те, що їхня музика "допомагає заглушити звуки вибухів" і вони допомагають "не втрачати надію в цьому жорстокому кошмарі".

Відео від українських фанів для Måneskin:

Вокаліст Даміано Давид побачив це відео на просторах інтернету, поширив його, а в коментарях зізнався, що не зміг стримати сліз.

Друзі, я не знаю, що сказати, ви змусили мене плакати просто як дитина. Я підійматиму ваш прапор, поки мої руки не опустяться,

– написав співак.



Скриншот коментарів з інстаграму

"У мене немає слів, щоб описати те, що я відчуваю, дякую. Немає слів, щоб висловити подяку, її ніколи не буде достатньо. Назавжди поряд з вами", – додав він в інстаграмі.

Як Måneskin підтримують Україну