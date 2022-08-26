Победители Евровидения-2021 Måneskin поддерживают Украину почти на каждом своем концерте. Поклонники коллектива решили поблагодарить музыкантов за это и выпустили трогательное видео.
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Лидер Måneskin умилился из-за видео фанов
Поклонники Måneskin в ролике показали, через что приходится проходить украинцам. Они поблагодарили артистов за то, что их музыка "помогает заглушить звуки взрывов" и они помогают "не отчаиваться в этом жестоком кошмаре".
Видео от украинских фанов для Måneskin:
Вокалист Дамиано Давид увидел это видео на просторах интернета, распространил его, а в комментариях признался, что не смог сдержать слез.
Друзья, я не знаю, что сказать, вы заставили меня плакать прямо как ребенка. Я подниму ваше знамя, пока мои руки не опустятся,
– написал певец.
Скриншот комментариев из инстаграма
"У меня нет слов, чтобы описать то, что я чувствую, спасибо. Нет слов, чтобы выразить благодарность, ее никогда не будет достаточно. Навсегда рядом с вами", – добавил он в инстаграме.
Как Måneskin поддерживают Украину
- Еще в марте коллектив объявил о возобновлении тура, запланированного на весну этого года. Музыканты отменили концерты в россии и подчеркнули, что опустошены из-за украинского народа.
- В следующем месяце Måneskin неожиданно выпустили мощную песню Gasoline, посвященную трагическим событиям. В клипе они показали кадры войны.
- Дамиано Давид выступил с речью в поддержку Украины на фестивале Coachella-2022. Тогда он послал путина и жестокую войну, развязанную россией. Вокалист сделал это снова на концерте в Риме.