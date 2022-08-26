Переможці Євробачення-2021 Måneskin підтримують Україну мало не на кожному своєму концерті. Шанувальники колективу вирішили подякувати музикантам за це та випустили зворушливе відео.
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Лідер Måneskin розчулився через відео фанів
Прихильники Måneskin у ролику показали, через що доводиться проходити українцям. Вони подякували артистам за те, що їхня музика "допомагає заглушити звуки вибухів" і вони допомагають "не втрачати надію в цьому жорстокому кошмарі".
Відео від українських фанів для Måneskin:
Вокаліст Даміано Давид побачив це відео на просторах інтернету, поширив його, а в коментарях зізнався, що не зміг стримати сліз.
Друзі, я не знаю, що сказати, ви змусили мене плакати просто як дитина. Я підійматиму ваш прапор, поки мої руки не опустяться,
– написав співак.
Скриншот коментарів з інстаграму
"У мене немає слів, щоб описати те, що я відчуваю, дякую. Немає слів, щоб висловити подяку, її ніколи не буде достатньо. Назавжди поряд з вами", – додав він в інстаграмі.
Як Måneskin підтримують Україну
- Ще в березні колектив оголосив про відновлення туру, який був запланований на весну цього року. Музиканти скасували концерти в росії й наголосили, що спустошені через український народ.
- Наступного місяця Måneskin несподівано випустили потужну пісню Gasoline, присвячену трагічним подіям. У кліпі вони показали кадри з війни.
- Даміано Давид виступив з промовою на підтримку України на фестивалі Coachella-2022. Тоді він послав путіна та жорстоку війну, розв'язану росією. Вокаліст зробив це знову на концерті в Римі.