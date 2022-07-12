Лідер Kozak System назвав Олега Винника "мовчазним бараном" і порівняв з Ротару

Чи не весь український шоу-біз обговорює дивне зникнення Олега Винника, який востаннє об'являвся на Великдень, 24 квітня. Фронтмен Kozak System Іван Леньо вважає його сцикуном, який "кинув" Батьківщину та своїх фанів.

На восьмий день війни, 3 березня, Олег Винник назвав війну, розв'язану росією, геноцидом українського народу, а невдовзі випустив патріотичну пісню "Буде жити Україна" та зник. Він не дає благодійних концертів за кордоном, не виступає для військових, не волонтерить, не з'являється на публіці, у його соцмережах глухо.

До теми Валерій Харчишин прокоментував зникнення Олега Винника: "Дивно"

Іван Леньо з Kozak System назвав Винника "мовчазним бараном"

Іван Леньо переконаний, що артист з багатомільйонною армією фанів зрадив Україну як громадянин. Ба більше, на його думку, Винник нічим не відрізняється від Софії Ротару, яка всі вісім років війни виступала в росії, а 28 лютого видала один єдиний допис про "російські ракети, які знищують мирних жителів, дітей, руйнують міста України".

Артист – це менша складова, ніж громадянин. Зараз найгіршим покаранням для цих мовчазних баранів буде не те, що Міша й Іван будуть в них кидатися г*мном, а найбільшим покаранням буде те, що більше на їхній концерт не прийде жодний українець,

– вважає Іван Леньо.

Ба більше, він звернувся до фанатів Олега Винника, Софії Ротату та всіх інших артистів-мовчунів і попросив залишити їх без грошей і роботи.

"Дорогі фанати або Винника, або Софії Ротару, або інших артистів, які до вчорашнього дня вас обманювали тим, що вони люблять Україну і співали вам пісні нечесні й зараз не проявили себе як громадяни України. Вони не то що не на фронті, вони навіть не волонтерять. Знайте, ваші кумири сцикуни, ваші кумири погані громадяни України. Не ходіть більше на їхні концерти", – емоційно закликав лідер Kozak System.

Олег Винник / Фото з інстаграму співака

Чому український шоу-біз не накинувся на Винника з прокльонами

Якщо в росії в Галкіна та Пугачову полетіло каміння, то про Винника обмовилося лише кілька артистів. 50-річний Іван Леньо вважає, що це прояв шляхетності, якою Україна відрізняється від країни-агресорки.

"Різниця між менталітетом українців та росіян – у шляхетності, а в росіян – у її відсутності. У росіян сьогодні людину виносять на Олімп, а завтра її камінням закидують. Українці шляхетні. Так, ми бачимо тих, хто втік, ми бачимо тих, хто не проявив свою громадянську позицію, але ми не будемо закидувати камінням. Ми вчинимо набагато шляхетніше. Ми озвучимо імена цих людей, а люди хай самі роблять висновки. У такому випадку громадянське суспільство буде будуватися набагато швидше, бо людина буде усвідомлювати, що їй буде соромно", – думає музикант.

Ляпас по обличчю витримати легше, ніж сором,

– підсумував лідер Kozak System про Винника.