Лідер Kalush Orchestra зізнався, чи мав сумніви у перемозі під час оголошення балів

Український гурт Kalush Orchestra переміг на музичному конкурсі Євробачення-2022. Пісня "Stefania" зайняла усі топові місця у світових чартах, проте шлях до перемоги був стресовим. Олег Псюк каже, що навіть мав сумніви, коло оголошували бали від інших країн-учасниць.

Нагадаємо, що згідно з результатами балів журі з інших країн, то Україна отримала 192 бали і зайняла 4 місце. Проте ситуацію виправили голосування глядачів – вони віддали рекордні 439 балів, через що Kalush Orchestra зайняв першу сходинку серед учасників та отримав перемогу.

До слова Наступних ми переможемо орків: перша реакція Kalush Orchestra після перемоги на Євробаченні-2022

На запитання, чи відчував Олег Псюк, що перемога може висковзнути з рук, той відповів невпевнено:

От тоді коли оголошували бали – це був дуже стресовий момент. Не знаю, може, вони так спеціально, драматургічно все вибудували, чи так збіглось, але спочатку ми не особливо перемагали, нам ставили "нулі". І я так думаю: "Ого, що відбувається?". Тому, загалом трохи переживав, але була впевненість, що робимо все правильно. Тому що як би там не сталось, я просто знав, що зробив все можливе і неможливе,

– розповів Олег Псюк.

Лідер гурту не вірить у те, що Україна перемогла на конкурсі лише через підтримку світу у час війни. Він каже, що до повномасштабної війни букмекери їм віддавали 5 місце у таблиці, тому творчість та пісня все ж відіграли свою роль.

"Навіть до початку війни наша пісня була в топ-5 за букмекерськими прогнозами. Тому це свідчить про те, що наша пісня все ж таки дуже до вподоби європейцям. І якраз те, як вона зараз "розходиться" – у всіх світових топах. Пісня сподобалась людям і я знаю точно, що яка б не була реклама – якщо пісня чи будь-який інший творчий продукт не прикольний, то не може бути такого ажіотажу", – додав Псюк.

Kalush Orchestra на ютуб-каналі LAVRIN: відео онлайн

Варто додати, що пісня "Stefania" довгий час перебувала на перших місцях у чартах країн Прибалтики та Польщі. Станом на 24 травня на сервісі Spotify трек прослухали понад 18 мільйонів разів, а сам гурту загалом прослухали 3,6 мільйона користувачів.



Слухачі пісні "Stefania" гурту Kalush Orchestra / Скриншот з сервісу Spotify