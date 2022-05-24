Напомним, что согласно результатам баллов жюри из других стран, Украина получила 192 балла и заняла 4 место. Однако ситуацию исправили голосование зрителей – они отдали рекордные 439 баллов, из-за чего Kalush Orchestra занял первое место среди участников и одержал победу.

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На вопрос, чувствовал ли Олег Псюк, что победа может выскользнуть из рук, тот ответил неуверенно:

Вот тогда, когда объявляли баллы – это был очень стрессовый момент. Не знаю, может, они так специально, драматургически все выстроили или так совпало, но сначала мы не особенно побеждали, нам ставили "нули". И я так думаю: "Ого, что происходит?" Поэтому, в общем-то, немного переживал, но была уверенность, что делаем все правильно. Потому что как бы то ни было, я просто знал, что сделал все возможное и невозможное,

– рассказал Олег Псюк.

Лидер группы не верит в то, что Украина победила на конкурсе только из-за поддержки мира во время войны. Он говорит, что до полномасштабной войны букмекеры им отдавали 5 место в таблице, поэтому творчество и песня сыграли свою роль.

"Даже до начала войны наша песня была в топ-5 по букмекерским прогнозам. Поэтому это свидетельствует о том, что наша песня все же очень нравится европейцам. И как раз то, как она сейчас "расходится" – во всех мировых топах. Песня понравилась людям и я знаю точно, что какая бы ни была реклама – если песня или любой другой творческий продукт не прикольный, то не может быть такого ажиотажа", – добавил Псюк.

Kalush Orchestra на ютуб-канале LAVRIN: видео онлайн

Следует добавить, что песня "Stefania" долгое время находилась на первых местах в чартах стран Прибалтики и Польши. По состоянию на 24 мая на сервисе Spotify трек прослушали более 18 миллионов раз, а саму группу в общей сложности прослушали 3,6 миллиона пользователей.



Слушатели песни "Stefania" группы Kalush Orchestra / Скриншот с сервиса Spotify