Лідер Kalush Orchestra відповів на закиди, що переміг на Євробаченні через війну в Україні
Україна перемогла на Євробаченні-2022, суттєво відірвавшись від усіх фаворитів конкурсу. Лідер Kalush Orchestra відповів на закиди, що цьому посприяла війна в його країні. Репер нагадав, що до 24 лютого гурт був у п'ятірці найкращих.
Україна виборола перше місце на Євробаченні-2022 зі значним відривом. Набрала аж 631 бал, 439 з яких – від глядачів. На пресконференції Олег Псюк з Kalush Orchestra заявив, що, на його думку, така шалена підтримка пов'язана не стільки з війною на його Батьківщині, скільки з хітовим треком Stefania.
Важливо Гурт Kalush Orchestra з України переміг на Євробаченні-2022
Лідер Kalush Orchestra про перемогу на Євробаченні-2022
Так, всі знають, що тривалий період ми були в букмекерській таблиці першими. Але до війни ми були п'ятими, а це означає, що вона подобалася слухачам. Чим більше говорили про Україну, тим більше слухали пісню. Я був у багатьох містах різних країн і чув цю пісню всюди. Вона сподобалася європейцям. Дякую, що голосували за цю пісню,
– заявив Олег Псюк Kalush Orchestra.
Цікаво, що цьогоріч Україна встановила абсолютний рекорд Євробачення-2022 – глядачі з 28 країн Європи дали максимальні бали Kalush Orchestra. Це другий за історію конкурсу рекорд з найвищою кількістю голосів. 2017 року більше за них зібрав лише Сальвадор Собрал – 758 балів.
Євробачення-2022 гранд-фінал – Kalush Orchestra – Stefania: дивіться відео онлайн
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Десятка найкращих на Євробаченні-2022
Україна: Kalush Orchestra – Stefania – 631 бал
Велика Британія: Сем Райдер – Space Man – 466 балів
Іспанія: Chanel – SloMo – 459 балів
Швеція: Корнелія Джейкобс – Hold Me Closer – 438 балів
Сербія: Konstrakta – In Corpore Sano – 312 балів
Італія: Mahmood & Blanco – Brividi – 268 балів
Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul – 253 бали
Греція: Аманда Тенфьорд – Die Together – 215 балів
Португалія: Маро – Saudade, saudade – 207 балів
Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana – 182 бали