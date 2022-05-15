Лідер Kalush Orchestra відповів на закиди, що переміг на Євробаченні через війну в Україні

Україна перемогла на Євробаченні-2022, суттєво відірвавшись від усіх фаворитів конкурсу. Лідер Kalush Orchestra відповів на закиди, що цьому посприяла війна в його країні. Репер нагадав, що до 24 лютого гурт був у п'ятірці найкращих.

Україна виборола перше місце на Євробаченні-2022 зі значним відривом. Набрала аж 631 бал, 439 з яких – від глядачів. На пресконференції Олег Псюк з Kalush Orchestra заявив, що, на його думку, така шалена підтримка пов'язана не стільки з війною на його Батьківщині, скільки з хітовим треком Stefania.

Важливо Гурт Kalush Orchestra з України переміг на Євробаченні-2022

Лідер Kalush Orchestra про перемогу на Євробаченні-2022

Так, всі знають, що тривалий період ми були в букмекерській таблиці першими. Але до війни ми були п'ятими, а це означає, що вона подобалася слухачам. Чим більше говорили про Україну, тим більше слухали пісню. Я був у багатьох містах різних країн і чув цю пісню всюди. Вона сподобалася європейцям. Дякую, що голосували за цю пісню,

– заявив Олег Псюк Kalush Orchestra.

Цікаво, що цьогоріч Україна встановила абсолютний рекорд Євробачення-2022 – глядачі з 28 країн Європи дали максимальні бали Kalush Orchestra. Це другий за історію конкурсу рекорд з найвищою кількістю голосів. 2017 року більше за них зібрав лише Сальвадор Собрал – 758 балів.

Євробачення-2022 гранд-фінал – Kalush Orchestra – Stefania: дивіться відео онлайн

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Десятка найкращих на Євробаченні-2022

Україна: Kalush Orchestra – Stefania – 631 бал

Велика Британія: Сем Райдер – Space Man – 466 балів

Іспанія: Chanel – SloMo – 459 балів

Швеція: Корнелія Джейкобс – Hold Me Closer – 438 балів

Сербія: Konstrakta – In Corpore Sano – 312 балів

Італія: Mahmood & Blanco – Brividi – 268 балів

Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul – 253 бали

Греція: Аманда Тенфьорд – Die Together – 215 балів

Португалія: Маро – Saudade, saudade – 207 балів

Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana – 182 бали