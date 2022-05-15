Украина завоевала первое место на Евровидении-2022 со значительным отрывом. Набрала 631 балл, 439 из которых – от зрителей. На пресс-конференции Олег Псюк из Kalush Orchestra заявил, что, по его мнению, такая безумная поддержка связана не столько с войной на его Родине, сколько с хитовым треком Stefania.
Важно Группа Kalush Orchestra из Украины победила на Евровидении-2022
Лидер Kalush Orchestra о победе на Евровидении-2022
Да, все знают, что длительный период мы были в букмекерской таблице первыми. Но до войны мы были пятыми, а значит, она нравилась слушателям. Чем больше говорили об Украине, тем больше слушали песню. Я был во многих городах разных стран и слышал эту песню повсюду. Она понравилась европейцам. Спасибо, что голосовали за эту песню,
– заявил Олег Псюк с Kalush Orchestra.
Интересно, что в этом году Украина установила абсолютный рекорд Евровидения 2022 – зрители из 28 стран Европы дали максимальный балл Kalush Orchestra. Это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов. В 2017 году больше собрал только Сальвадор Собрал – 758 баллов.
Евровидение-2022 гранд-финал – Kalush Orchestra – Stefania: смотрите видео онлайн
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Десятка лучших на Евровидении-2022
Украина: Kalush Orchestra – Stefania – 631 балл
Великобритания: Сэм Райдер – Space Man – 466 баллов
Испания: Chanel – SloMo – 459 баллов
Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer – 438 баллов
Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano – 312 баллов
Италия: Mahmood & Blanco – Brividi – 268 баллов
Молдова: Здоб и Здуб братьям Адваховым - Поезд - 253 балла
Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together – 215 баллов
Португалия: Маро – Saudade, saudade – 207 баллов
Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana – 182 балла