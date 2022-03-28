Лідер "Бумбоксу" Хливнюк показався на лікарняному ліжку за два дні після обстрілу: фото
Джерело:інстаграм Андрія Хливнюка
Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл у суботу, 26 березня. Осколок влучив йому під праве око, від чого те набрякло. Зараз музикант у лікарні.
Під мінометний вогонь російських окупантів 42-річний Андрій Хливнюк потрапив у складі оперативної групи з ветеранів війни, її завдання – підсилювати поліцію Києва. Де саме поранили зірку, невідомо. З його правої щоки вийняли осколок і поклали в лікарню.
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Чудового весняного дня, друзі! Дякую за гори добрих слів і нудсіків. Одужую не по днях, а по хвилинах! Люблю вас,
– написав Андрій Хливнюк через два дні після поранення.
Лідер "Бумбоксу" опублікував фото з лікарняного ліжка, на яких видно, що рана все ще кровить, а набряк дістався до правого ока та повіки. Однак музикант не втрачає оптимізму, навіть усміхається.
Андрій Хливнюк після поранення / Фото з інстаграму лідера "Бумбоксу"
Андрій Хливнюк після поранення / Фото з інстаграм-сторіс лідера "Бумбоксу"Нагадаємо, сам Андрій Хливнюк називав себе "трьохсотим" і скаржився, що через мінометний обстріл їхня колона втратила два пікапи.
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У коментарях зіркового захисника підтримали фани та друзі з шоу-бізу:
- Наталка Карпа: "І ми вас любимо! Швидкого одужання. Все буде Україна";
- Оля Цибульська залишила емоджі серця;
- "Одужуйте якнайшвидше! Дуже пишаємося тим, що обороняєте нашу землю! Слава Україні";
- "Тримайтеся, Андрію, і лікуйтеся. Бережіть себе".
- "Швидкого одужання, ви нам потрібні";
- "Одужуйте, нам не можна без ваших пісень. Нехай береже вас Бог".