Співак, режисер і морпіх штрафують окупантів, – Андрій Хливнюк показав нове відео з фронту

Гурт "Бумбокс" показав нові кадри з місця бойових дій. Андрій Хливнюк показав, як з побратимами "штрафує" окупантів.

Андрій Хливнюк та гурт "Бумбокс" не залишають шанувальників без нового контенту, хоч його напрямок значно змінився. Днями на сторінці колективу опублікували новий ролик..

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Як Хливнюк працює на фронті

У відео показали продуктивну роботу підрозділу "Софія". Нагадаємо, що Андрій Хливнюк є пілотом ударного дрона Punisher.

Як співак, режисер, морпіх і ресторатор штрафують окупантів,

– поділилися в гурті "Бумбокс".

Робота підрозділу "Софія" на фронті: відео

Зірки в теробороні та ЗСУ: останнє

Віталій Козловський показався у покинутій школі поблизу лінії зіткнення. Він показав, як на дошці у класі залишився напис "23 лютого", зроблений напередодні повномасштабного вторгнення.

Репер Yarmak розповів про підвищення посади. Тепер він керуватиме 28 захисниками як керівник підрозділу керування дронами.

Олександр Положинський поскаржився, що йому вже втретє розбили скло у машині. З автівки нічого не вкрали, тому він не може подати заяву.

, напередодні Андрій Хливнюк показував, як воїнам допомогли донати від українців. Він розповів, що дрон DJI Mavic 3T виявив російські кораблі. Натомість дрон Punisher вдарив по наметах загарбників, які у той час спали.