Андрей Хливнюк и группа "Бумбокс" не оставляют поклонников без нового контента, хотя его направление значительно изменилось. На днях на странице коллектива опубликовали новый ролик.

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Как Хливнюк работает на фронте

В видео показали производительную работу подразделения "София". Напомним, что Андрей Хливнюк является пилотом ударного дрона Punisher.

Как певец, режиссер, морпех и ресторатор штрафуют оккупантов,

– поделились в группе "Бумбокс".

Работа подразделения "София" на фронте: видео

Добавим, накануне Андрей Хливнюк показывал, как воинам помогли донаты от украинцев. Он рассказал, что дрон DJI Mavic 3T обнаружил российские корабли. Дрон Punisher ударил по палаткам захватчиков, которые в то время спали.

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